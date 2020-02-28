tukabayovaom

Адиля tukabayovaom

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
С интересом. Качественно. В срок.

Работаю удаленно с 2018 года. Для себя открыла работу на сайте копирайтинга eText.ru, первый опыт в основном на рерайте статей.

По образованию психолог, есть опыт работы:

  • в продажах в микрофинансовой сфере (3 года),
  • тайный покупатель (1 год),
  • оператор в электронном архиве (10 мес.),
  • редактор в электронном словаре (1 год),
  • наполнение сайтов (6 мес.).
  • SMM (ведение бизнес-аккаунта корпусной мебели на заказ, 5 мес.)
  • написание новостных статей для публикации в Facebook.
Хочется получать новые навыки и знания.  Обожаю искать информацию в интернете, не люблю стандартный, простой подход там, где можно использовать креатив. Прошла как платные, так и бесплатные курсы по удалённому заработку, исписала не одну тетрадь. Люблю учиться. Пожалуй, это моё основное качество. 

Работаю с графическими редакторами, видеоредакторами, Google документами, Trello.

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Отзывы заказчиков

paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Исправление словосочетаний на русском языке
Однозначно могу рекомендовать Адилю, как настоящего профессионала своего дела! Выполнено все точно согласно заданию и в срок!
Работаю с Антоном не первый год. Отличный заказчик: отзывчивый, лояльный, всегда на связи, понятные задания, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Редактирование статей
Отлично справилась с поставленной задачей. Рекомендую!
Хороший заказчик, без лишних слов, четко и по делу, оплата своевременно.
Ответный отзыв