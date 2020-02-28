С интересом. Качественно. В срок.

Работаю удаленно с 2018 года. Для себя открыла работу на сайте копирайтинга eText.ru, первый опыт в основном на рерайте статей.

По образованию психолог, есть опыт работы:

в продажах в микрофинансовой сфере (3 года),

тайный покупатель (1 год),

оператор в электронном архиве (10 мес.),

редактор в электронном словаре (1 год),

наполнение сайтов (6 мес.).

SMM (ведение бизнес-аккаунта корпусной мебели на заказ, 5 мес.)

написание новостных статей для публикации в Facebook.

Хочется получать новые навыки и знания. Обожаю искать информацию в интернете, не люблю стандартный, простой подход там, где можно использовать креатив. Прошла как платные, так и бесплатные курсы по удалённому заработку, исписала не одну тетрадь.Пожалуй, это моё основное качество.

Работаю с графическими редакторами, видеоредакторами, Google документами, Trello.