С интересом. Качественно. В срок.
Работаю удаленно с 2018 года. Для себя открыла работу на сайте копирайтинга eText.ru, первый опыт в основном на рерайте статей.
По образованию психолог, есть опыт работы:
- в продажах в микрофинансовой сфере (3 года),
- тайный покупатель (1 год),
- оператор в электронном архиве (10 мес.),
- редактор в электронном словаре (1 год),
- наполнение сайтов (6 мес.).
- SMM (ведение бизнес-аккаунта корпусной мебели на заказ, 5 мес.)
- написание новостных статей для публикации в Facebook.
Работаю с графическими редакторами, видеоредакторами, Google документами, Trello.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Однозначно могу рекомендовать Адилю, как настоящего профессионала своего дела! Выполнено все точно согласно заданию и в срок!
Ответный отзыв
Работаю с Антоном не первый год. Отличный заказчик: отзывчивый, лояльный, всегда на связи, понятные задания, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
$10
10 баллов
5 лет назад
Отлично справилась с поставленной задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, без лишних слов, четко и по делу, оплата своевременно.