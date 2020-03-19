Исправление словосочетаний на русском языке

КопирайтингЗавершен55 заявок801 просмотр
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Необходимо исправить ошибки в словосочетаниях длиной 5-7 слов.

Пример: Купить большая теплица -> Купить большую теплицу.

Пример: Купить строительство большого дома -> Заказать строительство большого дома

Пример: Купить монолитная стяжка -> Заказать монолитную стяжку

Всего 200 страниц с 120 словосочетаниями на каждой, содержат как и верные словосочетания, так и с ошибками. Оплата за страницу 7 руб.

4 года назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
tukabayovaom
Адиля 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$10
2 дня
WMZ
Однозначно могу рекомендовать Адилю, как настоящего профессионала своего дела! Выполнено все точно согласно заданию и в срок!
Работаю с Антоном не первый год. Отличный заказчик: отзывчивый, лояльный, всегда на связи, понятные задания, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!