Написать статью по видео

Вступительный текст на первое сообщение для кандидатов в сетевую компанию с таргетированной рекламы Нужен цепляющий текст, благодаря которому кандидат не испугается, что сетевой, и захочет остаться Первое мнение - супер важно, от вступительного текста зависит дальнейший разговор