Описание компании (творческая статья)

КопирайтингЗакрыт13 заявок263 просмотра
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Компании, занимающейся пластиковыми емкостями необходимо для сайта написать ряд статей. Первая статья - о компании.

Компания занимается сваркой изделий из пластиковых листов (полипропилен и полиэтилен)

  • - пластиковых емкостей
  • - вентиляции из пластика
  • - химические ёмкости
  • - системы очистки и фильтрации воздуха
  • - системы газоочистки (скрубберы, гидроциклоны, воздушные фильтры для систем вентиляции)
Нужна красивая статья, с краткой предысторией как развивались от гаража до производства полного цикла от 2 до 5 тыс знаков.

Основной упор (начало статьи) на выпускаемую продукцию.

Типа таких:

http://vrn.euplast.ru/assets/images/articles/pp/emkost_50m3.jpg

https://kz.all.biz/img/kz/catalog/180985.jpeg

Купелей

https://static.tildacdn.com/tild6661-6361-4536-b138-633232353262/photo.jpg

Емкости могут быть укомплектованы инженерными системами:

мешалки, дозаторы, системы змеевиков для обогрева или охлаждения

Компания имеет опыт создания, разработки, проектирования и поставки производственных линий, связанных с автоматизацией и укомплектованных химическими реакторами на базе полипропиленовых емкостей. 

https://images.ru.prom.st/572417912_w640_h640_emkosti-iz-polipropilena.jpg

Есть опыт поставки от крупных промышленных до оборонных предприятий.

Компания может выполнять работы по футеровке емкостей:

http://www.nyagan.build2last.ru/images_material/87450/kupit-futerovka-polipropilenom-nyagan.jpg

Компания производит элементы вентиляции из полипропилена (трубы и фасонные элементы, фильтры)

https://build-experts.ru/wp-content/uploads/2019/10/2-39.jpg

Процесс сварки листов пластика (полипропилена и полиэтилена) выглядит так:

http://leister-shop.ru/files/catalog/photos/dd83df48c1c59a38ca53532029c293b74ba7bfbb.jpg

Основные преимущества компании:

- Возможность разработки изделия под заказчика от проектирования ёмкости до поставки автоматизированной производственной линии

- Большой опыт сварки ответственных пластиковых конструкций.

- Опыт расчёта прочности ёмкостей, чтобы они не треснули и не были излишне толстостенными для страховки.

- Свой автопарк - надёжная и быстрая доставка по РФ в том числе негабаритные ёмкости.

Главное преимущество компании - не только отработанные технологии производства и понимание нужд абсолютного большинства заказчиков, но и умение и желание выпускать нетиповую продукцию, очень эффективно решая многие нестандартные задачи.

4 года назад
ay232
Юрий 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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