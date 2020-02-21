Копирайтер для создания контента на сайт

КопирайтингЗакрыт28 заявок354 просмотра
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Здравствуйте, нужен грамотный копирайтер для наполнения корпоративного сайта, объем не большой

Все нюансы обсудим в лично переписке. Желательно что бы у вас были положительные отзывы.

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4 года назад
pavltr
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
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