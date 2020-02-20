Написать текст по недвижимости

КопирайтингЗакрыт30 заявок294 просмотра
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Необходимо сделать описания объектов недвижимости.

Работа строится следующим образом:

Вы получаете ссылке на объект на сайте застройщика

Получаете ключевые слова (1-2 запроса на текст)

И пишите текст по шаблону.

Объем -3-5 тыс знаков.

Работы много.

4 года назад
Dterw55
Игорь 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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