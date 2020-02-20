Написать текст по недвижимости

Добрый день! Ищу исполнителя на написание отзывов. Сделать нужно по 25-30 отзывов. Размещать отзывы необходимо в разные дни и время, чтобы выглядело максимально натурально. Оплата за подтвержденные отзывы модераторами. Приступая к работе, исполнитель должен знать: 1) Hotline использует жесткую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать описания объектов недвижимости.
Работа строится следующим образом:
Вы получаете ссылке на объект на сайте застройщика
Получаете ключевые слова (1-2 запроса на текст)
И пишите текст по шаблону.
Объем -3-5 тыс знаков.
Работы много.
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