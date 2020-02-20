Нужно написать текста к IT-Сфере (услуги, оборудование)

Задача такова, нужно написать текста к услугам и оборудованию компании.

Объем 8500-9000 символов по +/- 400 символов на одну услугу и одно оборудование.

Для начала надо будет написать по одному тексту к услуге и оборудованию.

По ссылке можно посмотреть что за услуги и оборудование.

https://drive.google.com/open?id=1c3XnXJ3vQ4exMndJqNptED2HnPl81MZE