Нужно написать текста к IT-Сфере (услуги, оборудование)

КопирайтингЗакрыт10 заявок304 просмотра
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Задача такова, нужно написать текста к услугам и оборудованию компании.

Объем 8500-9000 символов по  +/- 400 символов на одну услугу и одно оборудование.

Для начала надо будет написать по одному тексту к услуге и оборудованию.

По ссылке можно посмотреть что за услуги и оборудование.

https://drive.google.com/open?id=1c3XnXJ3vQ4exMndJqNptED2HnPl81MZE

4 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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