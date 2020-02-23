Написать 20к текста на спортивную тематику

Исключительно приятные впечатления о работе с этим автором. Дмитрий находка. Уже порекомендовал его своему товарищу, который тоже заказывает тексты у Димы. Пишите в ЛС мне - докажу качество работы Дмитрия. Рад, что нашел этого автора. Надеюсь, он и дальше будет находить время для моих проектов!