Текст для КП

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ЦА: строительные компании, частные строительные компании, коттеджные городки, бизнес центры, торговые центры

наше УТП: мы команда молодых и амбизиозных специалистов в сфере архитектуры (дизайн, 3D моделирование, Визуализация, Чертежи, моделлинг, Разделы ЭП, АР, КР, Планы, фасады, Разработка проекта дома, квартиры, общественных и промышленных зданий, проектирование инженерных сетей), а также профессионального ландшафтного дизайна, озеленения под ключ, предлагаем свои услуги на бартер.

(к примеру мы озеленяем полностью их территорию или делаем полную архитектуру в обмен на недвижимость или торговое место)