Текст для КП

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нужен текст для коммерческого предложения

ЦА: строительные компании, частные строительные компании, коттеджные городки, бизнес центры, торговые центры

наше УТП:  мы команда молодых и амбизиозных специалистов в сфере архитектуры (дизайн, 3D моделирование, Визуализация, Чертежи, моделлинг, Разделы ЭП, АР, КР, Планы, фасады, Разработка проекта дома, квартиры, общественных и промышленных зданий, проектирование инженерных сетей), а также профессионального ландшафтного дизайна, озеленения под ключ, предлагаем свои услуги на бартер. 

(к примеру мы озеленяем полностью их территорию или делаем полную архитектуру в обмен на недвижимость или торговое место) 

4 года назад
Chalabaev88
35 летКазахстан
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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