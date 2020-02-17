Здравствуйте, требуется копирайтер для написания коммерческих текстов в нише "Аренда спецтехники", "Грузоперевозки". Важно - просьба отмечаться если есть что написать в данной тематике.

Просьба в заявке написать свой скайп для связи и примеры работ отобразить в том или ином виде.

Текста пишутся по ТЗ, основные требования из ТЗ ниже.

Всего 20 текстов по 2к зн каждый. 10 текстов коммерческих и 10 текстов информационных в данных тематиках.

Цены

1000 знбп 100руб. - коммерческая статья

1000 знбп 60 руб. - информационная статья

Требования к тексту:

0. Информативный текст без воды! (текст в формате отличная компания с прекрасной услугой не принимается)

1. Проверка текста через сервис - https://turgenev.ashmanov.com/ - у текста общий риск – не более7 баллов.

Данный сервис показывает все нужным нам значения (лишние повторы слов, воду, переспам по ключевым словам, проблемы со стилистикой и др.). При клике на какое либо проблемное слово и словосочетание,

справа Вы увидите подсказку - как и на что лучше исправить.

2. Уникальность по https://www.etxt.ru/и https://content-watch.ru/- не менее 95%

3. Заспамленность и вода по https://www.etxt.ru/ - спам не более 30%, вода неболее 8%

4. Сервис Главред https://glvrd.ru/- не менее 8.0

Инструкция по Главреду - https://www.youtube.com/watch?v=wSHlmz7WjtE

5. Тошнотность (сервис https://advego.ru/text/seo/):

· Академическая тошнотадокумента – не более 8,5%

· Семантическое ядро(фраза/слово) – не более 2,8%

Высокую тошнотность можно снизить, сократив количество частоупотребляемых слов в тексте.