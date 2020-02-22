Написание SEO статей по ремонту мерседес

Нужен текст на 2000 - 2500 знаков .С описанием игровой части . квест выездной - для заявок на заказ - квартира , дом , игровая площадка и т.д. по мотивам игры форд боярд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
ищу копирайтера с техническим складом ума, с ОПЫТОМ написания технических SEO текстов по ремонту автомобилей, с указанием хотя бы 1 примера. Подробные требования под SEO выдам выбранному исполнителю.
Требуется написать 6 статей (объем статьи минимум 300 слов)
- шиномонтаж mercedes-benz в спб
- запчасти mercedes-benz в спб
- ремонт mercedes-benz B класса в спб
- ремонт mercedes-benz CLA класса в спб
- ремонт mercedes-benz GLA класса в спб
- ремонт mercedes-benz GLC класса в спб
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