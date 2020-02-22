Написание SEO статей по ремонту мерседес

$50
КопирайтингЗавершен11 заявок402 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет! 

ищу копирайтера с техническим складом ума, с ОПЫТОМ написания технических SEO текстов по ремонту автомобилей, с указанием хотя бы 1 примера. Подробные требования под SEO выдам выбранному исполнителю.

Требуется написать 6 статей (объем статьи минимум 300 слов)

- шиномонтаж mercedes-benz в спб

- запчасти mercedes-benz в спб

- ремонт mercedes-benz B класса в спб

- ремонт mercedes-benz CLA класса в спб

- ремонт mercedes-benz GLA класса в спб

- ремонт mercedes-benz GLC класса в спб 

4 года назад
antvolt
Антон 
37 летФинляндия
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$30
3 дня
WMZ
Отличный исполнитель, некоторые вещи я забыл указать в ТЗ, Алексей их предусмотрел, что очень похвально и настраивает на дальнейший положительный лад! Тексты без лишней воды, в тему, спасибо. Буду заказывать теперь у Алексея материалы!
Был рад работе с Антоном! Приличный и положительный человек! Только рекомендации!
  • Похожие заказы

  • Статья на тему выездного детского квеста по мотивам форт бояд.

    Нужен текст на  2000 - 2500  знаков  .С описанием  игровой  части . квест  выездной  - для  заявок  на  заказ  - квартира  , дом , игровая  площадка  и т.д.   по мотивам игры  форд боярд

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать тексты

    Дизайнеру детской одежды нужны тексты под фото изделий для инстаграм , чтобы было интересно и мотивировало сделать заказ.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайт на 25 тыс знаков без пробелов-Косметология

    $25

    Необходим автор на постоянную основу для больших текстов. Подробное ТЗ предоставляется. Тексты для людей без воды, раскрыть тему от и до (курсы косметологии). В ТЗ указано, что и как. Автор женщина/девушка с опытом копирайтинга. Оплата не ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу копирайтера

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера  для написания статей на блог посвященный саморазвитию и личностному росту. В основном нужно будет писать статьи по темам саморазвития, психологии, отношениям, семье и т.д. Желательно чтобы вы хотя бы разбирались ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг на кулинарный сайт

    Необходим копирайтер, на сайт кулинарной тематики. Необходимо разбираться и увлекаться данной тематикой.  Что нужно будет делать: 1) Использовать ключевые слова из ТЗ локанично в тексте 2) Писать тексты-рецепты, которые будет приятно читать 3) Писать по 10 рецептов в неделю Тексты-рецепты ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать описание для карточки мобильного приложения в AppStore

    Нужно написать описание для приложения под iOS Допустимое кол-во символов от 1000 до 4000 Приложение позволяющее получать ежедневную статистику по зараженным коронавирусом При необходимости предоставлю дизайн для ознакомления с функционалом приложения Будет плюсом если вы еще сможете грамотно перевести ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Бизнес план it компании

    Требуется написать бизнес план it компании 2 версии оптимистичный и наоборот (с рассчетами и картинками) Регисон Украина (днепропетровск). Вид деятельности Аутсорсинг для USA Kanada на русском

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Посты для телеграм по психологии

    Требуется создание постов для каналов в Телеграм на регулярной основе. Тематика - психология, саморазвитие, финансовая грамотность. Более подробно расскажу в ЛС исполнителю.

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рекламный пост.

    Нужно составить рекламный пост для рекламирования телеграмм канала. Количество знаков около 500.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад