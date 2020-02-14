Бизнес план it компании

Требуется создание постов для каналов в Телеграм на регулярной основе. Тематика - психология, саморазвитие, финансовая грамотность. Более подробно расскажу в ЛС исполнителю.
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2 версии оптимистичный и наоборот (с рассчетами и картинками)
Регисон Украина (днепропетровск).
Вид деятельности Аутсорсинг для USA Kanada
на русском
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