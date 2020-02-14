Текст на бизнес и финансы тематику

КопирайтингЗакрыт17 заявок847 просмотров
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Здравствуйте! Изем копирацтера на долгосрочное сотрудничество. Необходимо перефразировать и написать статьи с сайта конкурента «по-русски» сохраняя официальность. Тексты для сайта. 

4 года назад
guest_15817694842202
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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