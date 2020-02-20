Написание текстов на английском языке

Добрый день. Ищу копирайтера, который близок и знаком с темой фотографии: теория, практика, уроки, новости. Если у вас есть опыт в этом деле, напишите, пожалуйста, в какой области вы больше пишете? Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. При ...
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Ищу специалиста для написания текстов на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ для сайта и информационных статей, который разбирается в тематике "Перевозка грузов", "Организация переезда".
При отклике, просьба прикреплять примеры ваших текстов. Также опишите примерный объем, который можете закрывать за неделю работ.
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