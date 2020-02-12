Копирайтинг статей на английском

Привет. Нужно написать статью на украинском языке ( будет проверяться на антиплагиат, можно с интернета но своими словами) на 7-8 страниц на какую либо с этих тем (1. Оцінка стану інноваційної сфери в Україні в сучасних ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер для написания преимущественно информационных статей, обзоров, топов, сравнений, как сделать, как стать и тд.
Писать нужно будет именно новые статьи, так что кандидаты которые специализируются только на переводе не подойдут.
Работы сможем предоставить достаточно.
При отклике, просьба прикреплять примеры ваших текстов.
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