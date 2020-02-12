Копирайтинг статей на английском

Сейчас расскажу что нам нужно... а вы скажите, справитесь с этим или нет и как оцениваете бюджет Собственно задача: Нам нужен копирайтер способный готовить информационные статьи Это даже не статьи, а мини исследование которое должно максимально полно раскрывать вопрос. В ...