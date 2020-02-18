Тексты для сайта магазина мужской одежды

КопирайтингЗавершен23 заявки333 просмотра
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Требуется написать 5 текстов для сайта магазина мужской одежды с использованием ключевых слов. Объем текста  - 2000-2500 знаков для страницы.

В заявках просьба указывать стоимость работы и срок выполнения.

Тексты для сайта
4 года назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
zkutepova
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
4 года назад
$10
2 дня
Жанна отлично справилась с работой. Оперативно написала тексты и внесла указанные правки. Рекомендую.
С Иваном очень приятно работать — четкое понятное ТЗ, оперативная обратная связь и оплата. Рекомендую!
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