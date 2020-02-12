Нужен человек по написанию текстов для отзывов, публиковать ни чего не нужно, просто тексты каждый отзыв примерно 300-600 символов, предлагайте минимальную цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно написать 16 SEO-текстов.
15 по 1 000 символов без пробелов;
1 на 2 000 символов без пробелов;
Тематика: Жалюзи,рольставни,ворота
Ссылка на сайт: https://octava64.ru/
Уникальность выше 95% по антиплагиату etxt.ru или аналогам.
Общий объем 17 000 символов без пробелов
Оплата: 1700 рублей.
Способ оплаты: на карту, 50% до и 50% после
- Похожие заказы
- Копирайтинг53 заявкиЗакрыт4 года назад
Привет. Нужно написать статью на украинском языке ( будет проверяться на антиплагиат, можно с интернета но своими словами) на 7-8 страниц на какую либо с этих тем (1. Оцінка стану інноваційної сфери в Україні в сучасних ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго дня. Ищем 1-2 человек тематика знаменитости. Сложность статей 4-6 баллов (из 10) Идеально - если у вас есть опыт написания таких статей. Важнее уметь писать по ТЗ, чем интересоваться глянцевыми журналами. Оплата 50 рублей за 1000збп Пожалуйста оставляйте для связи ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
- $46
Требуется копирайтер для написания сценария аудио и видеороликов по теме строительных и отделочных материалов. Длительность 5, 10 , 15 сек. Слдоган "Мой центр ремонта" "Скомплектуемремонт под ключ! по оптовым ценам!" Подход рациональный, доносящий до потребителя преимущества, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
ДД! Нужно составить резюме на коммерческого директора. Нужен опытный специалист, который это сможет сделать. Сумма и сроки. Если есть примеры работ было бы хорошо.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходим текст для страницы - История завода Необходимо разбираться и иметь опыт в заводской тематикеКопирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо написать несколько мейлов с целью прогрева существующей базы.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт4 года назад
Написать отзывы на страницах сайта.Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
- $2
Добрый день. Ищем копирайтера, который разбирается (или может быстро разобраться) в теме финансовых рынков и сможет писать обзоры. Человека ищем который напишет 5-7 материалов за неделю объемом 6,5-7 тысяч знаков бпб.Копирайтинг28 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу добросовестного литературно-талантливого исполнителя для написания статей об отношениях на разные тематики 1500-2000 символов с 1-2 изображениями. Задача этого проекта: Написать одну статью на тему "5 лучших способов избавиться от надоедливого ухажера" 1500-2000 символов с 1-2 изображениями. Обязательно ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт4 года назад