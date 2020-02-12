Копирайт - тематика знаменитости

КопирайтингЗакрыт15 заявок320 просмотров
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Доброго дня.

Ищем 1-2 человек

тематика знаменитости.

Сложность статей 4-6 баллов (из 10)

Идеально - если у вас есть опыт написания таких статей. Важнее уметь писать по ТЗ, чем интересоваться глянцевыми журналами.

Оплата 50 рублей за 1000збп

Пожалуйста оставляйте для связи telegram или skype. В крайнем случае mail

Обязательно пообщаюсь с каждым.

Не стоит оставлять заявки, если у вас совершенно нету опыта в копирайтинге (в любых темах), либо вы плохо владеете русским языком

Надеюсь мы будем работать именно с вами.

Всего хорошего!

4 года назад
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
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