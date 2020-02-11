Написание статьи, пресс-релиз до 3000 знаков

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Структура пресс-релиза
1. Заголовок "Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON
провела семинар-тренинг на тему «Современные подходы к системе управления охраной труда на агропромышленном предприятии».
2. Лид
Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON
провела семинар-тренинг на тему «Современные подходы к системе управления охраной труда на агропромышленном предприятии». Мероприятие прошло в рамках всемирной инициативы
Vision Zero по распространению лучших мировых и отечественных практик в области
безопасности труда и при поддержке Общественной организации Vision Zero in
Ukraine.
Мероприятие состоялось 5 февраля 2020 в г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100.
3. Тело пресс-релиза
Объединить Программу мероприятия с Информационным письмом. Коротко описать какие темы было поднято также указать на ключевых спикеров. Упомянуть что мероприятие прошло в рамках всемирной инициативы Vision Zero по распространению лучших мировых и отечественных практик в области безопасности труда и при поддержке Общественной организации Vision Zero in
Ukraine.
Программа мероприятия
Вступительное слово Адриан Галач, руководитель ТОВ "Промышленная безопасность"
Игорь Семенец, развитие бизнеса в Европе, странах СНД, OZON
10:10-10:40 Всемирная инициатива VIZION ZERO "Современные решения в отрасли безопасности труда", Адриан Галач, руководитель ТОВ "Промышленная безопасность"
10:40-11:20 "Состояние безопасности труда в агропромышленном комплексе Украины та пути совершенствования", Николай Радионов, заместитель директора департамента надзора в промышленности и на объектах повышенной опасности- начальника отдела надзора в АПК и СКС Государственной службы Украины по вопросам труда
11:20-12:05 "Изменения в стандартах. Безопасность труда 2020", Сергей Гончаренко, директор качества та инноваций ТОВ "Укртекстиль"
12:05-13:05"Современные подходы к организации эффективной ориентированной на риски системы безопасности труда на предприятии", Олег Токарь, эксперт в отрасли безопасности труда
14:05-15:05 "Lemaitre Securite. Ваша безопасность-наш приоритет", Александр Криворотов, Бренд-менеджер Lemaitre Securite.
15:05-16:05 "Современная организация закупки спецодежды и средств индивидуальной защиты на основе оценки рисков. Лучшие практики. Стандарт ООО "Метинвест Холдинг", Александр Кальянов, ведущий менеджер по обеспечению СИЗ ООО "Метинвест Холдинг"
Подведение итогов, вручение сертификатов
5 февраля 2020 г. в г. Киев отель Holiday Inn, ул. Большая Васильковская,100
Информационное письмо
Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON
приглашает к участию специалистов Вашего предприятия принять участие в
отраслевом однодневном семинаре-тренинге на тему «Современные подходы к
безопасности труда на агропромышленном предприятии». Мероприятие состоится 5
февраля 2020 в г.. Киеве, ул. Большая Васильковская, 100. Участники узнают о:
- лучшие отечественные и мировые практики по безопасности труда;
- современные решения по построению высокоэффективной риск
-ориентированной
системы предупреждения несчастных случаев;
- современные подходы к обеспечению персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в условиях ограниченных ресурсов.
Мероприятие проходит в рамках всемирной инициативы
Vision Zero по распространению лучших мировых и отечественных практик в области
безопасности труда и при поддержке Общественной организации Vision Zero in
Ukraine.
Философия инициативы Vision Zero заключается в устойчивой уверенности, что все несчастные случаи, травмы и болезни на производстве можно предупредить. В основе концепции заложен опыт около 1000 авторов (700 работодателей, менеджеров и экспертов, 300 инспекторов по охране труда). В 2017
году во время мирового конгресса по безопасности и гигиене труда в Сингапуре Vision Zero признано первой глобальной инициативой в области безопасности труда. Сегодня в Vision Zero присоединилось более 70 стран и тысячи предприятий со всего мира (http://visionzero.global/). Разработчик Vizion Zero - Всемирная ассоциация социального страхования (ISSA).
Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON приглашает к участию специалистов Вашего предприятия принять участие в отраслевом однодневном семинаре-тренинге на тему «Современные подходы к безопасности труда на агропромышленном предприятии». Мероприятие состоится 5 февраля 2020 в г.. Киеве, ул. Большая Василькывська, 100.
Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON приглашает к участию специалистов Вашего предприятия принять участие в отраслевом однодневном семинаре-тренинге на тему «Современные подходы к безопасности труда на агропромышленном предприятии». Мероприятие состоится 5 февраля 2020 в г.. Киеве, ул. Большая Василькывська, 100.
заместитель директора департамента надзора в промышленности и на объектах повышенной опасности - начальника отдела надзора в АПК и СКС Государственной службы Украины по вопросам труда
Александр Кальянов, ведущий менеджер по обеспечению СИЗ ООО «Метинвест Холдинг»
Подведение итогов. вручение сертификатов
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