Написание статьи, пресс-релиз до 3000 знаков

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Структура пресс-релиза

1. Заголовок "Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON

провела семинар-тренинг на тему «Современные подходы к системе управления охраной труда на агропромышленном предприятии».  

2. Лид

Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON

провела семинар-тренинг на тему «Современные подходы к системе управления охраной труда на агропромышленном предприятии». Мероприятие прошло в рамках всемирной инициативы

Vision Zero по распространению лучших мировых и отечественных практик в области

безопасности труда и при поддержке Общественной организации Vision Zero in

Ukraine.

Мероприятие состоялось 5 февраля 2020 в г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100. 

3. Тело пресс-релиза

Объединить Программу мероприятия с Информационным письмом. Коротко описать какие темы было поднято также указать на ключевых спикеров. Упомянуть что мероприятие прошло в рамках всемирной инициативы Vision Zero по распространению лучших мировых и отечественных практик в области безопасности труда и при поддержке Общественной организации Vision Zero in

Ukraine.

 

Программа мероприятия

Вступительное слово Адриан Галач, руководитель ТОВ "Промышленная безопасность"

Игорь Семенец, развитие бизнеса в Европе, странах СНД, OZON

10:10-10:40 Всемирная инициатива VIZION ZERO "Современные решения в отрасли безопасности труда", Адриан Галач, руководитель ТОВ "Промышленная безопасность"

10:40-11:20 "Состояние безопасности труда в агропромышленном комплексе Украины та пути совершенствования", Николай Радионов, заместитель директора департамента надзора в промышленности и на объектах повышенной опасности- начальника отдела надзора в АПК и СКС Государственной службы Украины по вопросам труда

11:20-12:05 "Изменения в стандартах. Безопасность труда 2020", Сергей Гончаренко, директор качества та инноваций ТОВ "Укртекстиль"

12:05-13:05"Современные подходы к организации эффективной ориентированной на риски системы безопасности труда на предприятии", Олег Токарь, эксперт в отрасли безопасности труда 

14:05-15:05 "Lemaitre Securite. Ваша безопасность-наш приоритет", Александр Криворотов, Бренд-менеджер Lemaitre Securite.

15:05-16:05 "Современная организация закупки спецодежды и средств индивидуальной защиты на основе оценки рисков. Лучшие практики. Стандарт ООО "Метинвест Холдинг", Александр Кальянов, ведущий менеджер по обеспечению СИЗ ООО "Метинвест Холдинг"

Подведение итогов, вручение сертификатов

5 февраля 2020 г. в г. Киев отель Holiday Inn, ул. Большая Васильковская,100

         

Информационное письмо

         Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON

приглашает к участию специалистов Вашего предприятия принять участие в

отраслевом однодневном семинаре-тренинге на тему «Современные подходы к

безопасности труда на агропромышленном предприятии». Мероприятие состоится 5

февраля 2020 в г.. Киеве, ул. Большая Васильковская, 100. Участники узнают о:

- лучшие отечественные и мировые практики по безопасности труда;

- современные решения по построению высокоэффективной риск

-ориентированной

системы предупреждения несчастных случаев;

- современные подходы к обеспечению персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в условиях ограниченных ресурсов.

Мероприятие проходит в рамках всемирной инициативы

Vision Zero по распространению лучших мировых и отечественных практик в области

безопасности труда и при поддержке Общественной организации Vision Zero in

Ukraine.

Философия инициативы Vision Zero заключается в устойчивой уверенности, что все несчастные случаи, травмы и болезни на производстве можно предупредить. В основе концепции заложен опыт около 1000 авторов (700 работодателей, менеджеров и экспертов, 300 инспекторов по охране труда). В 2017

году во время мирового конгресса по безопасности и гигиене труда в Сингапуре Vision Zero признано первой глобальной инициативой в области безопасности труда. Сегодня в Vision Zero присоединилось более 70 стран и тысячи предприятий со всего мира (http://visionzero.global/). Разработчик Vizion Zero - Всемирная ассоциация социального страхования (ISSA).

 

Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON приглашает к участию специалистов Вашего предприятия принять участие в отраслевом однодневном семинаре-тренинге на тему «Современные подходы к безопасности труда на агропромышленном предприятии». Мероприятие состоится 5 февраля 2020 в г.. Киеве, ул. Большая Василькывська, 100.

Компания «Промышленная безопасность» совместно с Компанией «Укртекстиль» ТМ OZON приглашает к участию специалистов Вашего предприятия принять участие в отраслевом однодневном семинаре-тренинге на тему «Современные подходы к безопасности труда на агропромышленном предприятии». Мероприятие состоится 5 февраля 2020 в г.. Киеве, ул. Большая Василькывська, 100.

заместитель директора департамента надзора в промышленности и на объектах повышенной опасности - начальника отдела надзора в АПК и СКС Государственной службы Украины по вопросам труда

Александр Кальянов, ведущий менеджер по обеспечению СИЗ ООО «Метинвест Холдинг»

Подведение итогов. вручение сертификатов

4 года назад
Yana_nana
Яна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
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