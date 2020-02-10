Написать описание для приложений

Ищем копирайтеров для написания 10 статей по развлекательной тематике (аренда аттракционов) – нужны описания товаров и услуг, по 1000-1500 знаков каждый. Стиль: продающие, завлекающие, информативные, без сложных оборотов речи и лишней воды. Макс стоимость за 1000 знаков: ...
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Написать описание для 5-ти приложений. Описание к каждому приложению должно содержать от 500 до 1000 символов. Приложения находятся по ссылкам
- https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.knifes
- https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.jumper
- https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis
- https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testGIM
- https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testconference
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