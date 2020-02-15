Статьи-копирайт по 2200-3000 знаков для сайтов - по одной на каждый сайт. Ниже указано: Название сайта | ссылка на сайт | ключевые слова статьи. • ТЕХНИКА ПОЛИРОВКИ Информационный медиа-портал - [url=http://tehnika-polirovki.ru]tehnika-polirovki.ru[/url] - техника полировки, полировка, оборудование, станки, ...
Написание SEO оптимизированных статей для сайта грузоперевозок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен SEO копирайтер для написания нескольких статей (7 статей, 2 тыс. символов каждая) для сайта с тематикой "Грузоперевозки" (Украина)
Что хочу получить в результате:
- Уникальный SEO текст
- 5-7 вхождений ключевика в каждой статье
- Актуальность информации
- Интересное и грамотное изложение по теме (без "воды")
- Четкая структура текста
В случае успешного завершения задания возможно сотрудничество на долгосрочной основе - планируется цикл статей на данную тематику
Спасибо.
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