Написание текстов в бьюти блог

КопирайтингЗакрыт41 заявка373 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тексты под постами с укладкой, макияжем, косметикой доя привлечения клиентов и интереса к странице

написание на темы «личного мнения»

в зависимости от задачи 

4 года назад
guest_15810959035178
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен автор

    $100

    Добрый день! Мне нужно написать несколько текстов. Стоимость 60 руб/1000 символов. Требования к тексту - ключи и уникальность. Если работа устроит смогу размещать задания для вас,планируется еще много текстов. Проверяет текст редактор, поэтому абы как не ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен копирайтер для написания текста на сайт

    Нужно написать короткий, ёмкий, понятный текст из 2-3 предложений, который будет раскрывать всю суть курса.На основании этого текста клиенты будут принимать решение о покупке курса. За основу нужно взять программу курса. Как пример можете посмотреть ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать 7 оптимизаровонных

    написать тексты на страницы, оптимизировать под ключи. Написать discription по 150 символов для поиска уникальность 96+ тексты по 1500 символов  абзацы по 500 символов каждый со своим подзаголовком. не использовать списки! Список ключей - статей: [list][*]Ремонт фар Киев[*]Тюнинг фар Киев[*]Установка ксенона Киев[*]Установка ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать SEO текста.

    $14

    Написать 7 текстов по 1.5 символов каждый. Тематика: Продажа стекл для фар. Ключи есть. Цена за все текста - 14$

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Статья для яндекс дзена

    Нужно написать статью для яндекс дзена, в котором будет скрытая реклама одной из услуг в сфере салона красоты. Просьба откликаться тем, у кого был опыт написания статей для яндекс дзена.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью на блог

    $4

    Здравствуйте друзья.  Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный сетевому маркетингу.  Плачу 50 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке.  Обязательна ссылка на ваши статьи по данной тематике. Если сработаемся то заказы по написанию ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно написать статью на блог

    $4

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный сетевому маркетингу.  Плачу 50 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке.  Обязательна ссылка на ваши статьи по данной тематике. Если сработаемся то заказы по ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты для сайта.

    Друзья копирайтеры! Откликнитесь пожалуйста что у кого почем на данный момент за 1000 симв. На данный момент требуется пару статей 2-3 т. симв. На подходе не плохой объем работы.Требоваться будут тексты для рыболовного магазина, описание товаров, ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    4 года назад