Тексты о грузоперевозках в разные страны

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо оперативно быстро и качественно написать текст и сценарий для 30 секундного видеоролика для Юридической компании. Опыт написания текстов для Юридической компании обязателен. Работать до полного утверждения заказчика. Все подробности опишу реальному исполнителю. Заранее благодарим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
10 текстов примерно по 3-3.5 тысячи знаков. Каждый текст по определенной стране, с которой работает компания. Список стран предоставлен.
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