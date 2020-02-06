Тексты для сайта.

Друзья копирайтеры! Откликнитесь пожалуйста что у кого почем на данный момент за 1000 симв. На данный момент требуется пару статей 2-3 т. симв. На подходе не плохой объем работы.Требоваться будут тексты для рыболовного магазина, описание товаров, категории, статьи и прочее. Основное правило не писать всякой бессвязной ерунды, а брать два три хороших теста и делать из них один лучший.