Требуется написать приветственный текст для новых сотрудников.

История следующая. В IT отдел каждому новому сотруднику мы будем выдавать welcome book. Требуется на первой странице написать приветственную речь и ознакомление сотрудника с нашими главными принципами компании.

Главное в этом тексте — дать понять новому сотруднику, что он должен работать, либо мы его уволим. Мы не терпим безответственных и вялых людей. Мы соблюдаем свои обязанности как работодатель и требуем от подчиненных того же.

Я раскидал немного текста, чтобы было понятно о чем примерно нужно писать. Смотрите во вложении.

Огромная просьба откликаться только тех людей, которые действительно пишут хорошо. Нам нужен выдающийся текст, который способен заставить сотрудника прослезиться после прочтения =) Вы должны будете показать мне начало вашей работы. Если оно мне не понравится, я буду вынужден попрощаться с человеком и искать следующего исполнителя.

На выходе должен получиться материал, который:

1. Описывает позицию компании по отношению к труду своих сотрудников и в понятной форме доносит ее до читателя;

2. В дружелюбной форме излагает последствия недобросовестного выполнения должностных обязанностей;

3. Объясняет сотруднику, что достижение его персональных рабочих целей влечет выгоду для компании, а компания взамен благодарит таких сотрудников;

4. Описывает концепцию оптимальных взаимоотношений между компанией и сотрудником.

5. Служит вступлением для документа более делового типа — к техническим положениям и правилам работы.

6. Затронуть темы, которые описаны в приложенном документе. В особенности тему любви к работе.

Также указывайте свой телеграм логин для связи.