Написание статей по тематике Кондиционирование, на постоянной основе

КопирайтингЗакрыт9 заявок296 просмотров
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Добрый день!

Нужен контент маркетолог, для написания статей в блог по тематике "кондиционирование". Важно создавать качественные статьи (часть тем во вложении) для "людей", которые максимально будут раскрывать тему, с качественными фотографиями и правильно оформленной разметкой (n1-h4). 

- Периодичность 1-2 статьи в неделю в зависимости от возможности исполнителя.

- Крайне важно вникать в каждую тему и максимально ее раскрывать, т.е. давать интересную и полезную информацию пользователю гораздо больше чем ее можно найти в топ 10 поиска (яндекс и гугл).

Основное требование - обязательный опыт написания качественных статей без "воды" (жду ссылки на примеры работ в Л,С.)

- Заинтересован в работе на постоянной основе, поскольку статей для написания очень много.

- Оплата каждой статьи будет проходить только после проверки и соответствия перечисленным требованиям. И будет оплачиваться статья целиком (включая фото-часть фото сможем предоставлять мы или заказывать отдельно) а не кол-во символов. Поэтому предлагаю в Ваших предложениях писать цену за 1 статью.

Жду отклики смелых и талантливых!)

для информация:

Контент-маркетинг — совокупность маркетинговых приёмов, основанных на создании и/или распространении полезной для потребителя информации с целью завоевания доверия и привлечения потенциальных клиентов.

https://texterra.ru/blog/chto-takoe-kontent-marketing.html - подробнее

Написание статей
4 года назад
matog
Давид 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
42 отзыва
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