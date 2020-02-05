Нужен исполнитель, который сможет писать по 40–60 карточек в день (500 символов б.п. каждая, ключ один — название товара, упоминается 1 раз на карточку) на автомобильную тематику (запчасти). Сейчас карточек 500, но общий объем — ...
Написание статей по тематике Кондиционирование, на постоянной основе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен контент маркетолог, для написания статей в блог по тематике "кондиционирование". Важно создавать качественные статьи (часть тем во вложении) для "людей", которые максимально будут раскрывать тему, с качественными фотографиями и правильно оформленной разметкой (n1-h4).
- Периодичность 1-2 статьи в неделю в зависимости от возможности исполнителя.
- Крайне важно вникать в каждую тему и максимально ее раскрывать, т.е. давать интересную и полезную информацию пользователю гораздо больше чем ее можно найти в топ 10 поиска (яндекс и гугл).
Основное требование - обязательный опыт написания качественных статей без "воды" (жду ссылки на примеры работ в Л,С.)
- Заинтересован в работе на постоянной основе, поскольку статей для написания очень много.
- Оплата каждой статьи будет проходить только после проверки и соответствия перечисленным требованиям. И будет оплачиваться статья целиком (включая фото-часть фото сможем предоставлять мы или заказывать отдельно) а не кол-во символов. Поэтому предлагаю в Ваших предложениях писать цену за 1 статью.
Жду отклики смелых и талантливых!)
для информация:
Контент-маркетинг — совокупность маркетинговых приёмов, основанных на создании и/или распространении полезной для потребителя информации с целью завоевания доверия и привлечения потенциальных клиентов.
https://texterra.ru/blog/chto-takoe-kontent-marketing.html - подробнее
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