Написание статей по теме грузоперевозки

КопирайтингЗавершен6 заявок188 просмотров
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Нужно написать 4 статьи на сайт. Тема - грузоперевозки. Предлагайте бюджет и сроки. Подробное описание ТЗ в ЛС.

Написание статей
4 года назад
gfwfy
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
4 года назад
$12
2 дня
Спасибо за сотрудничество! Работа была выполнена в срок, согласно всем требованиям.
От сотрудничества с Андреем остались только приятные впечатления. Оплата и коммуникация - на уровне!
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