Создание контент плана для сайта

Цель: создать контент план для существующего англоязычного сайта.https://masonrychicago.com/

Задачи: изучить существующий сайт, обработать информацию и создать продаваемый контент план( без написания текстов, копирайтинга и т.д.)

Основная задача это создать макет сайта для дальнейшего наполнения копирайтером. Вам необходимо придумать внешний вид, расположение, название заголовков и о чём там должен быть текст. На основе вашей работы копирайтер будет наполнять сайт текстами. Мы меняем уже существующий сайт, планируем его макет, схему, наполнение. Написание статей не планируется. Поэтому мы ищем человека, который бы на основе существующего сайта прописал макет и смысловое наполнение нового(без непосредственного написания текстов,статей и тд). Требования: знание английского на высоком уровне; грамотная речь; опыт работы в этой сфере.

Оплата: договорная