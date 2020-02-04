Тексты для страницы инстаграм

Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого желательно опытного (кто умеет подбирать ключевые слова) копирайтера для написания статьи «Лучшие образы Стритстайла на Неделе Моды в Париже2020» для блога, посвященному моде и красоте. В основном нужно будет написать статью ...
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Ищу копирайтера для написания текстов для постов в инстаграм для аккаунта фотографа-анималиста. Про собак, про съемки, про дрессировку собак, про уход, про питание и т.п
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