Требуется копирайтер для карточек товаров (автотематика) [500 шт+]

Нужен исполнитель, который сможет писать по 40–60 карточек в день (500 символов б.п. каждая, ключ один — название товара, упоминается 1 раз на карточку) на автомобильную тематику (запчасти). Сейчас карточек 500, но общий объем — 7000+ товарных позиций, это более полугода работы. Структура карточек одинаковая, есть специалист, которому можно задавать вопросы по конкретным запчастям. Важно быть на связи, соблюдать сроки, писать грамотно и уникально. Возраст, пол, опыт значения не имеют: лишь бы тексты для людей и без задержек.