Требуется копирайтер для карточек товаров (автотематика) [500 шт+]

КопирайтингЗакрыт25 заявок357 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен исполнитель, который сможет писать по 40–60 карточек в день (500 символов б.п. каждая, ключ один — название товара, упоминается 1 раз на карточку) на автомобильную тематику (запчасти). Сейчас карточек 500, но общий объем — 7000+ товарных позиций, это более полугода работы. Структура карточек одинаковая, есть специалист, которому можно задавать вопросы по конкретным запчастям. Важно быть на связи, соблюдать сроки, писать грамотно и уникально. Возраст, пол, опыт значения не имеют: лишь бы тексты для людей и без задержек. 

4 года назад
Aominel
Полина 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен копирайтер для написания 4 статей и 8 постов на тему ритейла

    Ищем исполнителя для написания 8 постов на FB и 4 статей на Вордпресс на тему ритейла и торгового оборудования. Есть все исходники. Объем одного поста — 1000–1500 символов б.п., объем одной статьи — 5000–10000 символов ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты для страницы инстаграм

    Ищу копирайтера для написания текстов для постов в инстаграм для аккаунта фотографа-анималиста. Про собак, про съемки, про дрессировку собак, про уход, про питание и т.п

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копиратинг

    Нужно написать большой информационный текст. Тематику и объем напишу в ЛС. Пишите контакты. Отвечу всем.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание контент плана для сайта

    Цель: создать контент план для существующего англоязычного сайта.[url=https://masonrychicago.com/]https://masonrychicago.com/[/url] Задачи: изучить существующий сайт, обработать информацию и создать продаваемый контент план( без написания текстов, копирайтинга и т.д.) Основная задача это создать макет сайта для дальнейшего наполнения копирайтером.  Вам необходимо ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание текста для обменного сервиса

    Статья информационная (не продающая) чтобы лучше понять тематику и получить дополнительную информацию можно ознакомиться с нашим сайтом bchange.cc -Текст должен быть естественным,грамотным и хорошо читаемым,не допускается не естественное вписывание ключей в текст и подзаголовки. Можно использовать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написание тематических статей

    ТЗ по тексту  Объем текста, от 2000-3000 Ключевые слова присылаются в виде:H1 - первая ключевая фраза H2 - вторая ключевая фразаH3 - третья ключевая фраза (редко будем использовать)допополнительные ключи (также, при необходимости)Ключи в тексте должны повторятся не более ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью Интеллектуальная транспортная система ( >8К символов)

    Требуется написать статью 8000-15000 знаков. Тема: Интеллектуальная транспортная система Статья должна быть введением в тему, фактически рассчитана на неподготовленного читателя, который после прочтения должен обладать полнотой информации о теме, насколько это возможно. Информации в Рунете мало, придется искать иностранные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад