Ищу копирайтера

$1
КопирайтингЗакрыт5 заявок236 просмотров
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Ищу копирайтера для написания 3 статей на сайт о недвижимости. Должно быть портфолио. Работу оплачиваю 50 рублей за 1000 символов. Ищу грамотны людей, чтобы можно было работать далее и напрямую писать заказы вам.

4 года назад
kuznealexan
Александр 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад