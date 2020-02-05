Написать 20 текстов на компьютерную, мобильную тематику.

[b]Добрый день![/b] Нужен [b]контент маркетолог, [/b]для написания статей в блог по тематике "кондиционирование". Важно создавать качественные статьи (часть тем во вложении) для "людей", которые максимально будут раскрывать тему, с качественными фотографиями и правильно оформленной разметкой (n1-h4). - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет написать новые, а некоторые статьи переписать или обновить.
ВСЕГО СТАТЕЙ НУЖНО БУДЕТ 20.
Теперь к сути, нужен автор, который разбирается в теме компьютеров, мобильных телефонов, ОС Android, решении технических проблем.
Вам будут давать план или тему статьи, вы полностью пишете её в случае необходимости делаете скриншоты по теме или ищите в интернете, если нет возможности сделать скрин. Каких-то манипуляций с ключами не нужно будет, просто читаемая статья для людей.
Уникальность 80% устроит, но полные рерайты приниматься не будут. Проверка по text.ru
Классическая тошнота не больше 7. Водность не больше 60%. Проверка по сервису https://istio.com
Пишите свою цену за 1000 збп или другие вопросы по теме
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