Написать 20 текстов на компьютерную, мобильную тематику.

Нужно будет написать новые, а некоторые статьи переписать или обновить.

ВСЕГО СТАТЕЙ НУЖНО БУДЕТ 20.

Теперь к сути, нужен автор, который разбирается в теме компьютеров, мобильных телефонов, ОС Android, решении технических проблем.

Вам будут давать план или тему статьи, вы полностью пишете её в случае необходимости делаете скриншоты по теме или ищите в интернете, если нет возможности сделать скрин. Каких-то манипуляций с ключами не нужно будет, просто читаемая статья для людей.

Уникальность 80% устроит, но полные рерайты приниматься не будут. Проверка по text.ru

Классическая тошнота не больше 7. Водность не больше 60%. Проверка по сервису https://istio.com

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