Копирайтеру - написание уникальных статей.

КопирайтингЗакрыт18 заявок307 просмотров
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В ближайшее времяна центральных площадях и улицах крупных городов будут установлены Капсулы

Времени.

Это новый, не имеющий аналогов и поэтому требующий продвижения проект.

Необходима поисковая оптимизация сайта www.time-capsule.info

В данной ее части задача копирайтеру – написание нескольких статей с качественным и уникальным контентом, проверка и коррекция содержимого сайта согласно техзаданию.

Техзадание предоставлю по первому требованию.

Автозапросы в игнор.

4 года назад
aiwix
63 годаГермания
6 лет в сервисе
Был
4 года назад