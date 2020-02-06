Написать тексты для сайта обуви

$8
КопирайтингЗакрыт5 заявок305 просмотров
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https://allshoes.com.ua/catalog/alexander-mcqueen

https://allshoes.com.ua/catalog/botinki

написать тексты на эти страницы, оптимизировать под уже созданные заголовки

уникальность 96+

тексты по 1500 символов 

абзацы по 500 символов каждый со своим подзаголовком.

не использовать списки!

оплата 50 грн 1 текст - вся работа 200 грн.

Тексты для сайта
4 года назад
tom0rrow
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
4 года назад
$6
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