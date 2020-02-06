Написать тексты для сайта обуви

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо оперативно быстро и качественно написать текст и сценарий для 30 секундного видеоролика для Юридической компании. Опыт написания текстов для Юридической компании обязателен. Работать до полного утверждения заказчика. Все подробности опишу реальному исполнителю. Заранее благодарим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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написать тексты на эти страницы, оптимизировать под уже созданные заголовки
уникальность 96+
тексты по 1500 символов
абзацы по 500 символов каждый со своим подзаголовком.
не использовать списки!
оплата 50 грн 1 текст - вся работа 200 грн.
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