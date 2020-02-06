Написать SEO текста.

Нужно будет написать новые, а некоторые статьи переписать или обновить. ВСЕГО СТАТЕЙ НУЖНО БУДЕТ 20. Теперь к сути, нужен автор, который разбирается в теме компьютеров, мобильных телефонов, ОС Android, решении технических проблем. Вам будут давать план ...