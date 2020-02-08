Требуется Копирайтер

Написать статью на 7000 ЗБП на тему "Декор труб дома". Ключи и краткое содержание статьи пришлю исполнителю.

Работу выполнить в соответствии с файлом "ТЗ для копирайтера.docx"

+ Подобрать картинки по 4-5 шт. на каждый раздел (20-25 в сумме). Бесплатный сток изображений или яндекс картинки. Подобрать ссылки на видео на ютуб по 2 на статью.