Требуется Копирайтер

КопирайтингЗавершен10 заявок276 просмотров
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Написать статью на 7000 ЗБП на тему "Декор труб дома". Ключи и краткое содержание статьи пришлю исполнителю.

Работу выполнить в соответствии с файлом "ТЗ для копирайтера.docx"

+ Подобрать картинки по 4-5 шт. на каждый раздел (20-25 в сумме). Бесплатный сток изображений или яндекс картинки. Подобрать ссылки на видео на ютуб по 2 на статью.

4 года назад
EvgeniaI
37 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
AvtorTekstoff
Дмитрий 
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$9
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок.
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