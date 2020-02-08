Требуется Копирайтер

Требуется написать приветственный текст для новых сотрудников. История следующая. В IT отдел каждому новому сотруднику мы будем выдавать welcome book. Требуется на первой странице написать приветственную речь и ознакомление сотрудника с нашими главными принципами компании. Главное в ...
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Написать статью на 7000 ЗБП на тему "Декор труб дома". Ключи и краткое содержание статьи пришлю исполнителю.
Работу выполнить в соответствии с файлом "ТЗ для копирайтера.docx"
+ Подобрать картинки по 4-5 шт. на каждый раздел (20-25 в сумме). Бесплатный сток изображений или яндекс картинки. Подобрать ссылки на видео на ютуб по 2 на статью.
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