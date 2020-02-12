Написать текст для категории сайта (нумизматическая тематика)

$36
КопирайтингЗавершен18 заявок672 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно три текста для seo на страницы категорий сайта (https://noomis.ru/).

Тексты для следующих категорий:

> Монеты России

> Советские монеты

> Царские монеты

Спасибо.

4 года назад
Rillki
Кирилл 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
SkiRider
68 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$36
7 дней
Работой очень доволен. Спасибо за качественную работу и уникальные тексты! Заказывал тексты специфической тематики, но текст написан профессионально и раньше оговоренных сроков.
Заказчиком доволен и рекомендую для сотрудничества: проверяет быстро, к контраргументам прислушивается, с оплатой нет проблем. С Кириллом работать приятно и познавательно: знает, что хочет, и хочет, что может.
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