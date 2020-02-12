SkiRider

Александр Роговицкий SkiRider

 
68 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Пишу или отлично, или никак !

Работаю быстро, качественно и уникально - по другому не умею.

Люблю тестовые задания: это лучшая визитка для копирайтера.

Для заказчиков провожу предварительный аудит неработающего текста - бесплатно.

Портфолио:

SEO статьи - главная страница и описание категорий - для нумизматического сайта: https://noomis.ru;

лендинг - для Центра повышения квалификации бухгалтеров и юристов «За знанием»: http://zaznaniem.ru;

продающие статьи - бренд Norfin (все для охотников и рыболовов) - для интернет-магазина: https://norfin.com.ua;

информационные статьи - мировая экономика: https://taporium.ru/poleznoe/offshor-chto-jeto-takoe-i-kak-rabotaet-prostymi-slovami-opredelenie-zakonno-jekonomika-vikipedija-v-biznese/;

https://sammlung.ru/?cat=76

https://sammlung.ru/?p=29670

https://sammlung.ru/?p=32394

WhatsApp: + 7 985 277 70 80

E-mail: [email protected]

Skype: alex37110

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Rillki
Кирилл 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$36
10 баллов
4 года назад
Написать текст для категории сайта (нумизматическая тематика)
Работой очень доволен. Спасибо за качественную работу и уникальные тексты! Заказывал тексты специфической тематики, но текст написан профессионально и раньше оговоренных сроков.
Заказчиком доволен и рекомендую для сотрудничества: проверяет быстро, к контраргументам прислушивается, с оплатой нет проблем. С Кириллом работать приятно и познавательно: знает, что хочет, и хочет, что может.
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