Нужен копирайтер для написания текста на сайт

Нужно написать короткий, ёмкий, понятный текст из 2-3 предложений, который будет раскрывать всю суть курса.На основании этого текста клиенты будут принимать решение о покупке курса.

За основу нужно взять программу курса. Как пример можете посмотреть работу по прошлому сайту.

В прикрепленном документе "Старая программа" - прошлая программа курса.

В прикрепленном документе "О курсе" - описание, написанное копирайтером.

В прикреплённом документе "Новая программа" - новая программа