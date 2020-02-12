Написать SEO текста.

Нужно написать статью для яндекс дзена, в котором будет скрытая реклама одной из услуг в сфере салона красоты. Просьба откликаться тем, у кого был опыт написания статей для яндекс дзена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать 7 текстов по 1.5 символов каждый.
Тематика: Продажа стекл для фар.
Ключи есть.
Цена за все текста - 14$
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