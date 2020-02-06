Нужен автор

Нужно написать короткий, ёмкий, понятный текст из 2-3 предложений, который будет раскрывать всю суть курса.На основании этого текста клиенты будут принимать решение о покупке курса. За основу нужно взять программу курса. Как пример можете посмотреть ...
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Добрый день!
Мне нужно написать несколько текстов. Стоимость 60 руб/1000 символов.
Требования к тексту - ключи и уникальность. Если работа устроит смогу
размещать задания для вас,планируется еще много текстов. Проверяет текст
редактор, поэтому абы как не сойдет - говорю сразу.
Требования к исполнителю - понимание слова ДЕДЛАЙН.
Тех, кто понятие не имеет, что такое уникальность, оптимизация, ключ и т.д. ПРОШУ не беспокоить.
В заявке оставляйте сразу свой скайп, без него сотрудничество невозможно.
Прикрепил тестовое, для всех одинаковое. Можете сразу посмотреть на требования. Его выполнить нужно обязательно.
Общий объем первого блока - 25 - 30 тысяч. Потом будет еще 2-3 таких же. Жду ваши предложения.
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