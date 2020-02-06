Ищу копирайтера для наполнения сайта.

Добрый день! Мне нужно написать несколько текстов. Стоимость 60 руб/1000 символов. Требования к тексту - ключи и уникальность. Если работа устроит смогу размещать задания для вас,планируется еще много текстов. Проверяет текст редактор, поэтому абы как не ...
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Требуется написать 4 статьи для сайта о путешествиях.Написать нужно за двое суток, объём 6000 знаков.Необходимые условия - грамотная речь и выполнение в срок.Оплата 50 р. за 1000 знаков без пробелов.
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