Ищу копирайтера для наполнения сайта.

Добрый день! Мне нужно написать несколько текстов. Стоимость 60 руб/1000 символов. Требования к тексту - ключи и уникальность. Если работа устроит смогу размещать задания для вас,планируется еще много текстов. Проверяет текст редактор, поэтому абы как не ...