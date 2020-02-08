Автор HR статьи

КопирайтингЗакрыт5 заявок611 просмотров
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Ищем автора с опытом работы в HR (минимум 3 года) для образовательного проекта. Необходимо написать статью по теме HR:  поиск, подбор, адаптация, мотивация и т.д. Тема будет согласована с подходящим кандидатом. Ссылка на проект www.hr-smart.ru. Возможно дальнейшее сотрудничество, если понравится работа автора. Если вы заинтересовались данным проектом, отправляйте примеры ваших работ. Авторы без опыта написания статей не рассматриваются. 

4 года назад
smmmaker1
Мария 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
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