Ищу контент-менеджера, для публикации статей на сайте

$60
КопирайтингЗакрыт5 заявок465 просмотров
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Нужно будет писать по 2 статьи в день, 5 дней в неделю (ПН-ПТ), за короткие статьи (до 500 символов) - 50 рублей, за более крупные статьи - 100 рублей 

2 Статьи в день, по времени у меня на это уходит ~40 минут в день, первая с актуальными новостями на сегодняшний день, вторая статья с актуальными гайдами по Стиму/КСГО/Доте 2 

- Пример Новостной статьи: http://raster-money.ru/zeus-oficialno-ushel-iz-kibersporta-9-sentyabrya-2019/

- Пример Гайд статьи: http://raster-money.ru/kak-povysit-svoj-uroven-v-steam/ 

Откуда брать информацию для статей: В приоритете брать текст с англоязычных сайтов, а дальше адаптировать под русскую аудиторию 

Более подробную инструкцию по написанию статей, скину выбранному исполнителю. 

В приоритете будут те люди, у которых стим/ксго/дота - являются любыми хобби, а так же те, кто долго крутятся в этой сфере. 

От вас требуется: 

- Разбираться в тематике стима/ксго/доты 2 

- Опыт работы с админкой ВордПресс 

- Опыт работы контент-менеджером 

- Минимальные знания фотошопа

4 года назад
raster36
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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