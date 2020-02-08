Ищу контент-менеджера, для публикации статей на сайте

Нужно будет писать по 2 статьи в день, 5 дней в неделю (ПН-ПТ), за короткие статьи (до 500 символов) - 50 рублей, за более крупные статьи - 100 рублей

2 Статьи в день, по времени у меня на это уходит ~40 минут в день, первая с актуальными новостями на сегодняшний день, вторая статья с актуальными гайдами по Стиму/КСГО/Доте 2

- Пример Новостной статьи: http://raster-money.ru/zeus-oficialno-ushel-iz-kibersporta-9-sentyabrya-2019/

- Пример Гайд статьи: http://raster-money.ru/kak-povysit-svoj-uroven-v-steam/

Откуда брать информацию для статей: В приоритете брать текст с англоязычных сайтов, а дальше адаптировать под русскую аудиторию

Более подробную инструкцию по написанию статей, скину выбранному исполнителю.

В приоритете будут те люди, у которых стим/ксго/дота - являются любыми хобби, а так же те, кто долго крутятся в этой сфере.

От вас требуется:

- Разбираться в тематике стима/ксго/доты 2

- Опыт работы с админкой ВордПресс

- Опыт работы контент-менеджером

- Минимальные знания фотошопа