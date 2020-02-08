Ищу контент-менеджера, для публикации статей на сайте

Статьи-копирайт по 2200-3000 знаков для сайтов - по одной на каждый сайт. Ниже указано: Название сайта | ссылка на сайт | ключевые слова статьи. • ТЕХНИКА ПОЛИРОВКИ Информационный медиа-портал - [url=http://tehnika-polirovki.ru]tehnika-polirovki.ru[/url] - техника полировки, полировка, оборудование, станки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет писать по 2 статьи в день, 5 дней в неделю (ПН-ПТ), за короткие статьи (до 500 символов) - 50 рублей, за более крупные статьи - 100 рублей
2 Статьи в день, по времени у меня на это уходит ~40 минут в день, первая с актуальными новостями на сегодняшний день, вторая статья с актуальными гайдами по Стиму/КСГО/Доте 2
- Пример Новостной статьи: http://raster-money.ru/zeus-oficialno-ushel-iz-kibersporta-9-sentyabrya-2019/
- Пример Гайд статьи: http://raster-money.ru/kak-povysit-svoj-uroven-v-steam/
Откуда брать информацию для статей: В приоритете брать текст с англоязычных сайтов, а дальше адаптировать под русскую аудиторию
Более подробную инструкцию по написанию статей, скину выбранному исполнителю.
В приоритете будут те люди, у которых стим/ксго/дота - являются любыми хобби, а так же те, кто долго крутятся в этой сфере.
От вас требуется:
- Разбираться в тематике стима/ксго/доты 2
- Опыт работы с админкой ВордПресс
- Опыт работы контент-менеджером
- Минимальные знания фотошопа
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