Написать 10 текстов по развлекательной тематике

КопирайтингЗакрыт20 заявок337 просмотров
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Ищем копирайтеров для написания 10 статей по развлекательной тематике (аренда аттракционов) – нужны описания товаров и услуг, по 1000-1500 знаков каждый.

Стиль: продающие, завлекающие, информативные, без сложных оборотов речи и лишней воды.

Макс стоимость за 1000 знаков: 150 руб.

Пишите, озвучивайте опыт, стоимость пообщаемся.

ВАЖНО! Ищем авторов с опытом написания статей по развлекательной тематике либо c опытом работы в данной сфере.

4 года назад
NeedYourHelp
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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