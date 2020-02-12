Написать обозор к игре ROE (Ring of Elysium)

КопирайтингЗавершен9 заявок289 просмотров
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Добрый день. 

Требуется написать обзор к игре Ring of Elysium, количество символов 2000-3000.

Приветствуется опыт написания игровых статей и обзоров.

4 года назад
Terror55
Максим 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AllaIvannikova
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$6
2 дня
Отличный исполнитель, в указанный срок сдачи работа была выполнена.
Четкое ТЗ, интересный заказ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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