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Текст для главной страницы по продаже экскурсии на Алые паруса
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Написать текст для главной страницы сайта по продаже экскурсий на Алые паруса в Санкт-Петербурге.
Общий объем текста около 5-7 тыс. ЗБП
В тексте должны быть использованы ключи:
(см. ТЗ)
Уникальность 100% по text.ru, не ниже 95% по etxt.ru, content-watch.ru; результат проверки в главреде и тургеневе «в зеленой зоне». Спам по text.ru– не более 39%.
Подробное ТЗ во вложении.
В заявке указывайте цену (за 1К збп) и срок сдачи.
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