Необходимо написать сообщения для форума на темы которые я Вам дам. Кол-во символов должно быть не менее 100 без пробелов. Оплата 2 рубля за каждое сообщение.

Работы много, если хорошо себя проявите оплата может быть выше.

Внимание!

Вы не будете вести форум. Ваша задача писать текст соответствующий теме. (Тематика криптовалюты, трейдинга и блокчейна)