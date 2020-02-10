Сбор материала для статьи

Необходимо написать сообщения для форума на темы которые я Вам дам. Кол-во символов должно быть не менее 100 без пробелов. Оплата 2 рубля за каждое сообщение. Работы много, если хорошо себя проявите оплата может быть выше. Внимание! Вы ...