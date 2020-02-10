Сбор материала для статьи

КопирайтингЗакрыт7 заявок311 просмотров
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Нужно написать подробный обзор видеорегистраторов для статьи "Видеорегистраторы с радар-детектором: рейтинг 2020"

Важно: это не должен быть рерайт статей из Гугл и Яндекс, это должен быть экспертный обзор с описанием плюсов, минусов,  характеристик, актуальных цен. Также нужно подобрать видео из YT (см. примеры)

Примеры по структуре: 

https://www.kp.ru/putevoditel/tekhnologii/luchshie-videoregistratory/

https://otzovikavto.ru/reyting-videoregistratorov-2019-po-mneniyu-ekspertov/

http://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-videoregistratory.html

Предлагайте цену и сроки. Навыки копирайтера не важны, важна экспертность в теме.

4 года назад
pm-soft
Юлия 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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