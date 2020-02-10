Статьи-копирайт по 2200-3000 знаков для сайтов - по одной на каждый сайт. Ниже указано: Название сайта | ссылка на сайт | ключевые слова статьи. • ТЕХНИКА ПОЛИРОВКИ Информационный медиа-портал - [url=http://tehnika-polirovki.ru]tehnika-polirovki.ru[/url] - техника полировки, полировка, оборудование, станки, ...
Нужны копирайтеры, делать описание к adult 18+ видео на англ языке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу копирайтеров, задача описывать видео ролики на сайтах для взрослых на английском языке.
1. Написать загаловок 70-90 символов
2. Сделать описание 300-400 символов
Все работа будет проводиться через удобную админку на сайтах
Оплата- От 0.40 долларов за 1 видео (первое время для теста). Возможно повышении цены при успешном сотрудничестве.
Ищу копирайтеров с хорошей фантазией, орфографией, пунктуальностью и речью.
Перед началом работы, попрошу описать 1 видео ролик на тест.
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